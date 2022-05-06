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Oyunculuğu bıraktı! Özlem Yılmaz hayranlarını şok etti: Beni uzaklaştıran detaylar...

Oyunculuğu bıraktı! Özlem Yılmaz hayranlarını şok etti: Beni uzaklaştıran detaylar...

Unutulmaz, Ağlama Anne, Kara Ekmek, Dedektif Memoli, Emanet dizileriyle hafızalara kazınan Özlem Yılmaz yaptığı açıklamayla hayranlarını şok etti.

Oyunculuğu bıraktı! Özlem Yılmaz hayranlarını şok etti: Beni uzaklaştıran detaylar...

Dedektif Memoli, Unutulmaz, Servet Avcısı, Ağlama Anne, Kara Ekmek, Emanet, Zoraki Koca dizilerinde rol alan Özlem Yılmaz   aldığı kararla sevenlerini üzdü. 

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Oyunculuğu bıraktı! Özlem Yılmaz hayranlarını şok etti: Beni uzaklaştıran detaylar...

Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Yılmaz, oyunculuğu bıraktığını söyledi.

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Oyunculuğu bıraktı! Özlem Yılmaz hayranlarını şok etti: Beni uzaklaştıran detaylar...

19 yaşında başlayan macerasının sonuna geldiğini söyleyen Yılmaz "Beklenti ve belirsizliklere son vermek isterken kafamın içine hapsolmuş cümleleri yazıya dökmekte bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim hiç." dedi.

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Oyunculuğu bıraktı! Özlem Yılmaz hayranlarını şok etti: Beni uzaklaştıran detaylar...

Yılmaz "Nasıl başlamam gerektiğinin kararsızlığıyla; saatlerdir telefon ekranı ile salonun boş bir köşesi arası gidip geliyor gözlerim." ifadelerini kullandı.

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