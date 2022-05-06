Oyunculuğu bıraktı! Özlem Yılmaz hayranlarını şok etti: Beni uzaklaştıran detaylar...
Unutulmaz, Ağlama Anne, Kara Ekmek, Dedektif Memoli, Emanet dizileriyle hafızalara kazınan Özlem Yılmaz yaptığı açıklamayla hayranlarını şok etti.
Dedektif Memoli, Unutulmaz, Servet Avcısı, Ağlama Anne, Kara Ekmek, Emanet, Zoraki Koca dizilerinde rol alan Özlem Yılmaz aldığı kararla sevenlerini üzdü.
Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Yılmaz, oyunculuğu bıraktığını söyledi.
19 yaşında başlayan macerasının sonuna geldiğini söyleyen Yılmaz "Beklenti ve belirsizliklere son vermek isterken kafamın içine hapsolmuş cümleleri yazıya dökmekte bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim hiç." dedi.
Yılmaz "Nasıl başlamam gerektiğinin kararsızlığıyla; saatlerdir telefon ekranı ile salonun boş bir köşesi arası gidip geliyor gözlerim." ifadelerini kullandı.