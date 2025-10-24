Oyunculuğu bıraktı kayıplara karıştı! Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şener'in son hali herkesi şok etti
Bir zamanların favori dizilerinden biri olan Selena'da 'Kıvılcım' karakterini canlandıran Hazal Şenel, bir anda oyunculuğu bırakıp ortayan kaybolmuştu. Şenel'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya bununla çalkalandı. Hazal Şenel'in yeni işi ne? Oyunculuğu bırakıp hangi mesleğe yöneldi? İşte Hazal Şenel'in son hali...
Bir zamanlar en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan ve reyting rekorları kıran Selena dizisinde canlandırdığı 'Kıvılcım' karakteriyle herkes tarafından ilgiyle izlenen güzel oyuncu Hazal Şenel değişimiyle gündem olmaya devam ediyor. Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, İçimdeki Fırtına ve Elimi Bırakma gibi projelerde de rol alan ünlü ismin oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolması, ardından büyük bir merak uyandırmıştı. Hazal Şenel şimdi de ticarete atıldı. Selena'nın Kıvılcım'ının son hali herkesi şaşırttı. İşte Şenel'in şimdiki hali...
Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Selena'da Kıvılcım karakteri ile hafızalarımıza kazınan Hazal Şenel zaman zaman yıllar içindeki değişimiyle gündeme geliyor.
Selena'nın ardından Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, İçimdeki Fırtına ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda da rol alan ünlü ismin oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu.
Hazal Şenel, şimdilerde yeni bir işe adım attı. Şenel, uzun zamandır hayalini kurduğu kafesini Kuzguncuk’ta açtı. Ünlü isim kendi kafesini bizzat kendi yönetiyor.