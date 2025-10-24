Oyunculuğu bıraktı kayıplara karıştı! Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şener'in son hali herkesi şok etti

Bir zamanlar en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan ve reyting rekorları kıran Selena dizisinde canlandırdığı 'Kıvılcım' karakteriyle herkes tarafından ilgiyle izlenen güzel oyuncu Hazal Şenel değişimiyle gündem olmaya devam ediyor. Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, İçimdeki Fırtına ve Elimi Bırakma gibi projelerde de rol alan ünlü ismin oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolması, ardından büyük bir merak uyandırmıştı. Hazal Şenel şimdi de ticarete atıldı. Selena'nın Kıvılcım'ının son hali herkesi şaşırttı. İşte Şenel'in şimdiki hali...