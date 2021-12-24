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'Oyunculuğu bıraktı dondurmacı oldu' dendi! Akasya Durağı'nın Obayana'sı sessizliğini bozdu

'Oyunculuğu bıraktı dondurmacı oldu' dendi! Akasya Durağı'nın Obayana'sı sessizliğini bozdu

AKASYA Durağı dizisinde oynadığı 'Obayana' karakteriyle tanınan ve son günlerde hakkında 'oyunculuğu bıraktı, dondurmacıda çalışıyor' haberleri çıkan Max Bendo sessizliğini bozdu.

'Oyunculuğu bıraktı dondurmacı oldu' dendi! Akasya Durağı'nın Obayana'sı sessizliğini bozdu

'En Son Babalar Duyar' dizisiyle 2002'de ekranlarda görünen Kenyalı Max Bendo, 2008-2010 yılları arasında 'Akasya Durağı' dizisinde canlandırdığı 'Obayana' karakteriyle daha da tanındı. 

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'Oyunculuğu bıraktı dondurmacı oldu' dendi! Akasya Durağı'nın Obayana'sı sessizliğini bozdu

 Başka dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Bendo hakkında, son günlerde dondurmacıda çalıştığı iddiaları ortaya atıldı. 

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'Oyunculuğu bıraktı dondurmacı oldu' dendi! Akasya Durağı'nın Obayana'sı sessizliğini bozdu

Max Bendo, çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu.

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'Oyunculuğu bıraktı dondurmacı oldu' dendi! Akasya Durağı'nın Obayana'sı sessizliğini bozdu

Açıklama yapan Bendo "Benim dondurma sattığım ve dondurmacıda çalıştığım söyleniyor. Öyle bir şey yok." dedi. 

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