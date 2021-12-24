'Oyunculuğu bıraktı dondurmacı oldu' dendi! Akasya Durağı'nın Obayana'sı sessizliğini bozdu
AKASYA Durağı dizisinde oynadığı 'Obayana' karakteriyle tanınan ve son günlerde hakkında 'oyunculuğu bıraktı, dondurmacıda çalışıyor' haberleri çıkan Max Bendo sessizliğini bozdu.
'En Son Babalar Duyar' dizisiyle 2002'de ekranlarda görünen Kenyalı Max Bendo, 2008-2010 yılları arasında 'Akasya Durağı' dizisinde canlandırdığı 'Obayana' karakteriyle daha da tanındı.
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Başka dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Bendo hakkında, son günlerde dondurmacıda çalıştığı iddiaları ortaya atıldı.
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Max Bendo, çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu.
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Açıklama yapan Bendo "Benim dondurma sattığım ve dondurmacıda çalıştığım söyleniyor. Öyle bir şey yok." dedi.
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