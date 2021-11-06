'Oyunculuğu bıraktı' dendi sessizliğini bozdu! 'Okuyup üflesin' deyip Çukur Erkan Kolçak Köstendil konuştu
Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde 4 yıl boyunca rol alan Erkan Kolçak Köstendil hakkındaki iddialarla ilgili son noktayı koydu.
1950'li yılların sonunda uzaya füze göndermek için çalışmalara başlayan liseli gençlerin hikayesini anlatan 'Bandırma Füze Kulübü' filminin basın toplantısı Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti.
Toplantıda film hakkında konuşan Uslu, "Pek gün ışığına çıkmamış bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacağız. Filmin çekimlerinin bir kısmı Bandırma, bir kısmı Mudanya'da olacak" dedi.
Uslu " Buraya Beykoz Kundura Fabrikası'na Bandırma'nın 1958 yılındaki halini inşa edeceğiz. Filmde kullanılacak roket ve füze denemeleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.
'Çukur'dan sonra ailesiyle Amsterdam'a yerleşen ve Hollanda Gençlerbirliği takımında kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, 'Bandırma Füze Kulübü' filminin basın toplantısına katıldı.