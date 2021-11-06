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'Oyunculuğu bıraktı' dendi sessizliğini bozdu! 'Okuyup üflesin' deyip Çukur Erkan Kolçak Köstendil konuştu

'Oyunculuğu bıraktı' dendi sessizliğini bozdu! 'Okuyup üflesin' deyip Çukur Erkan Kolçak Köstendil konuştu

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde 4 yıl boyunca rol alan Erkan Kolçak Köstendil hakkındaki iddialarla ilgili son noktayı koydu.

'Oyunculuğu bıraktı' dendi sessizliğini bozdu! 'Okuyup üflesin' deyip Çukur Erkan Kolçak Köstendil konuştu

1950'li yılların sonunda uzaya füze göndermek için çalışmalara başlayan liseli gençlerin hikayesini anlatan 'Bandırma Füze Kulübü' filminin basın toplantısı Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti. 

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'Oyunculuğu bıraktı' dendi sessizliğini bozdu! 'Okuyup üflesin' deyip Çukur Erkan Kolçak Köstendil konuştu

Toplantıda film hakkında konuşan Uslu, "Pek gün ışığına çıkmamış bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacağız. Filmin çekimlerinin bir kısmı Bandırma, bir kısmı Mudanya'da olacak" dedi. 

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'Oyunculuğu bıraktı' dendi sessizliğini bozdu! 'Okuyup üflesin' deyip Çukur Erkan Kolçak Köstendil konuştu

Uslu " Buraya Beykoz Kundura Fabrikası'na Bandırma'nın 1958 yılındaki halini inşa edeceğiz. Filmde kullanılacak roket ve füze denemeleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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'Oyunculuğu bıraktı' dendi sessizliğini bozdu! 'Okuyup üflesin' deyip Çukur Erkan Kolçak Köstendil konuştu

'Çukur'dan sonra ailesiyle Amsterdam'a yerleşen ve Hollanda Gençlerbirliği takımında kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, 'Bandırma Füze Kulübü' filminin basın toplantısına katıldı.

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