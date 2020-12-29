Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş pozlarıyla şaşırtıyor
Deli Yürek'le tanınan ardından yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş, Instagram gönderiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adından söz ettiren ardından Kenan İmirzalıoğlu ile beraber Deli Yürek dizisinde fırtınalar estiren Zeynep Tokuş, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor.
2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.
Yoga yaptığı anları da sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımlıyor. Tokuş, vücudunu öyle şekillere sokuyor ki görenlerin ağzı açık kalıyor.
Son paylaşımında ise hareketlerinin yanı sıra yazdıklarıyla dikkatleri üzerine çekti:
''İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor... Meyve ağacı misal; emek istiyor, su istiyor, güneş istiyor, budanmak istiyor, her şeyden önemlisi zaman istiyor olgunlaşıp meyve vermek için.''