Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti, Gamze Özçelik'in kardeşini görenler şok oldu! O da ablasının yolunda
2018 yılında oyunculuğu bırakan ve değişerek kendini maneviyata veren Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik herkesi şaşırttı. Ablasının kopyası olan Meltem Özçelik üstelik ablası gibi oyuncuymuş.
Arka sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile adını televizyon dünyasına duyuran ünlü oyuncu Gamze Özçelik büyük bir değişim geçirerek maneviyata yönelmişti. Özçelik'in kendisi gibi oyuncu kardeşi Meltem Özçelik görenleri şaşırttı. Meltem Özçelik ablasına benzerliğiyle gündem oldu.
2000 yılında Miss Turkey yarımasında ikinci olan fakat hayır defileleri dışında podyumda görünmeyen ünlü oyuncu Gamze Özçelik 2018 yılında oyunculuğu bırakmıştı.
Birçok ünlü dizide rol alan Özçelik son olarak Mehmetçik Kûtulamâre dizisinde oynamış ve sonra hepimizin gözleri önünde büyük bir değişim geçirerek kendisini maneviyata adamıştı.
Yardım derneklerinde gönüllü olarak yaptığı yardımlarla hayatını sürdüren bir çocuk annesi 39 yaşındaki ünlü oyuncunun kendisi gibi oyuncu kız kardeşi merak edildi.