Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti, Gamze Özçelik'in kardeşini görenler şok oldu! O da ablasının yolunda

Arka sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile adını televizyon dünyasına duyuran ünlü oyuncu Gamze Özçelik büyük bir değişim geçirerek maneviyata yönelmişti. Özçelik'in kendisi gibi oyuncu kardeşi Meltem Özçelik görenleri şaşırttı. Meltem Özçelik ablasına benzerliğiyle gündem oldu.