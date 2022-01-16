BIST 2.073
DOLAR 13,52
EURO 15,43
ALTIN 789,66

Oyunculuğu bırakan Ömer Seval'ın son halini gören şaştı kaldı! Kemal Sunal Ebru Güneş'le rol almıştı

Oyunculuğu bırakan Ömer Seval'ın son halini gören şaştı kaldı! Kemal Sunal Ebru Güneş'le rol almıştı

Bir döneme damgasını vuran ve başrollerinde Ebru Gündeş, Kerem Alışık, Erol Taş, Güzin Özyağcılar ve Senem Hakkı gibi isimlerin rol aldığı 'Fırtınalar' dizisinde 'Cengiz' karakterini canlandıran Ömer Seval'i görenler tanıyamadı.

Oyunculuğu bırakan Ömer Seval'ın son halini gören şaştı kaldı! Kemal Sunal Ebru Güneş'le rol almıştı

90'lı yıllarda yapımcılar, yükselen Türk pop ve arabesk müziğinin yıldızlarının adeta peşinden koşarak, onları televizyonlara çıkarmak için birbirleriyle yarışırdı. Bu furya öncelikle Kenan Doğulu ile başladı. 1996'da ünlü popçu, "Hiç bana sordun mu?" şarkısı ile müzik listelerini kasıp kavururken, şarkısıyla aynı adı taşıyan diziyle bir anda kendini televizyonda buldu. Doğulu'ya dizide Güven Kıraç, Cahit Berkay, Sevda Demirel ve Ebru Akel gibi isimler eşlik etti.

125
Oyunculuğu bırakan Ömer Seval'ın son halini gören şaştı kaldı! Kemal Sunal Ebru Güneş'le rol almıştı

Ardından da İbrahim Erkal'ın 'Canısı' şarkısı müzik dünyasında büyük bir patlama yarattı. Erkal da yapımcıların uzun süreli ikna çabalarının ardından Emine Ün ile ekranlarda 26 bölüm boy gösterdi. Erkal'ın 'Sırıksıklam' parçası da müzik listelerini alt üst etmesinin ardından müzisyen, o dönem de aynı isimle bir dizi daha çekti.

225
Oyunculuğu bırakan Ömer Seval'ın son halini gören şaştı kaldı! Kemal Sunal Ebru Güneş'le rol almıştı

İbrahim Tatlıses de 'Fırat' türküsü her yeri inletirken, yapımcılar Tatlıses'in kapısını çaldı ve şarkıyı da ekranlara taşıdı. Tatlıses ise  o dönemlerde Aydemir Akbaş ve Gülben Ergen ile kamera karşısına geçti.

325
Oyunculuğu bırakan Ömer Seval'ın son halini gören şaştı kaldı! Kemal Sunal Ebru Güneş'le rol almıştı

90'lı yıllarda ayrıca Emrah fırtınası esiyordu. 'Unutubilsem', 'Kınalı Kar' ve 'Belalım' şarkılarıyla kariyerinin zirvesinde olan Emrah, bu üç şarkısıyla sadece müzik dünyasını değil, televizyonları da adeta domine etti.

425