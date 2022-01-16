Oyunculuğu bırakan Ömer Seval'ın son halini gören şaştı kaldı! Kemal Sunal Ebru Güneş'le rol almıştı

90'lı yıllarda yapımcılar, yükselen Türk pop ve arabesk müziğinin yıldızlarının adeta peşinden koşarak, onları televizyonlara çıkarmak için birbirleriyle yarışırdı. Bu furya öncelikle Kenan Doğulu ile başladı. 1996'da ünlü popçu, "Hiç bana sordun mu?" şarkısı ile müzik listelerini kasıp kavururken, şarkısıyla aynı adı taşıyan diziyle bir anda kendini televizyonda buldu. Doğulu'ya dizide Güven Kıraç, Cahit Berkay, Sevda Demirel ve Ebru Akel gibi isimler eşlik etti.