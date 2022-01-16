Oyunculuğu bırakan Ömer Seval'ın son halini gören şaştı kaldı! Kemal Sunal Ebru Güneş'le rol almıştı
Bir döneme damgasını vuran ve başrollerinde Ebru Gündeş, Kerem Alışık, Erol Taş, Güzin Özyağcılar ve Senem Hakkı gibi isimlerin rol aldığı 'Fırtınalar' dizisinde 'Cengiz' karakterini canlandıran Ömer Seval'i görenler tanıyamadı.
90'lı yıllarda yapımcılar, yükselen Türk pop ve arabesk müziğinin yıldızlarının adeta peşinden koşarak, onları televizyonlara çıkarmak için birbirleriyle yarışırdı. Bu furya öncelikle Kenan Doğulu ile başladı. 1996'da ünlü popçu, "Hiç bana sordun mu?" şarkısı ile müzik listelerini kasıp kavururken, şarkısıyla aynı adı taşıyan diziyle bir anda kendini televizyonda buldu. Doğulu'ya dizide Güven Kıraç, Cahit Berkay, Sevda Demirel ve Ebru Akel gibi isimler eşlik etti.
Ardından da İbrahim Erkal'ın 'Canısı' şarkısı müzik dünyasında büyük bir patlama yarattı. Erkal da yapımcıların uzun süreli ikna çabalarının ardından Emine Ün ile ekranlarda 26 bölüm boy gösterdi. Erkal'ın 'Sırıksıklam' parçası da müzik listelerini alt üst etmesinin ardından müzisyen, o dönem de aynı isimle bir dizi daha çekti.
İbrahim Tatlıses de 'Fırat' türküsü her yeri inletirken, yapımcılar Tatlıses'in kapısını çaldı ve şarkıyı da ekranlara taşıdı. Tatlıses ise o dönemlerde Aydemir Akbaş ve Gülben Ergen ile kamera karşısına geçti.
90'lı yıllarda ayrıca Emrah fırtınası esiyordu. 'Unutubilsem', 'Kınalı Kar' ve 'Belalım' şarkılarıyla kariyerinin zirvesinde olan Emrah, bu üç şarkısıyla sadece müzik dünyasını değil, televizyonları da adeta domine etti.