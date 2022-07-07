Oyunculuğu bırakacağı konuşuluyordu! Payitaht Abdülhamit'in Bidar Sultan'ı Özlem Conker'den samimi açıklamalar
Son olarak ekranların ilgiyle izlenen dizisi Payitaht Abdülhamit'te Bidar Sultan rolünü canlandıran, oyunculuğu ile göz dolduran Özlem Conker Etiler'de objektiflere takıldı. Avm'de gezerken görüntülen Conker oyunculuğu bıraktığı yönündeki söylentilere "Oyunculuğu bırakmadım. Dinlenme arası verdim." diyerek cevap verdi. Üniversite okuduğunu dile getiren Conker muhabirlere samimi açıklamalarda bulundu...
TRT ekranlarının beğeniyle izlenen tarihi dizilerinden Payitaht Abdülhamit'te Bidar Sultan rolüne hayat veren oyunculuğu ile adını geniş kitlelere duyuran Özlem Conker Etiler'de kameralara yansıdı. Avm'de gezerken görüntülen Conker oyunculuğu bıraktığı yönündeki söylentilere "Oyunculuğu bırakmadım. Dinlenme arası verdim." diyerek cevap verdi.
Objektiflere takıldı
Oyunculuğu bıraktığı yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen Özlem Conker, Etiler'de kameralara yansıdı. Conker, çıkan iddialara yanıt verdi.
Ekranlardan uzak
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Özlem Conker, geçtiğimiz günle Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Soruları yanıtladı
Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Özlem Conker, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.