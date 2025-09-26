Oyuncu Cemre Baysel sosyal medyada o fotoğrafları paylaştı! Makyajına yorum yağdı

Son dönemin en dikkat çeken genç isimlerinden biri olan Cemre Baysel, hem kariyeri hem de aşk hayatı ile sıkça gündeme geliyor. 2021 yılında Aytaç Şaşmaz ile başlayan ilişkisini, geçtiğimiz aylarda sonlandırma kararı alan Baysel'in, en son rapçi Blok3 ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İkili, bu iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.