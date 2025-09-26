Oyuncu Cemre Baysel sosyal medyada o fotoğrafları paylaştı! Makyajına yorum yağdı
Ünlü oyuncu Cemre Baysel, rol aldığı projelerle çok dikkat çekiyor. Son zamanlarda özel hayatıyla da gündeme gelen Baysel, bu sefer sosyal medyada paylaştığı o fotoğraflarda çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun makyajına beğeni ve yorum yağdı.
Oyuncu Cemre Baysel, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. makyajı olay...
Son dönemin en dikkat çeken genç isimlerinden biri olan Cemre Baysel, hem kariyeri hem de aşk hayatı ile sıkça gündeme geliyor. 2021 yılında Aytaç Şaşmaz ile başlayan ilişkisini, geçtiğimiz aylarda sonlandırma kararı alan Baysel'in, en son rapçi Blok3 ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İkili, bu iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.
Sosyal medya paylaşımları yakından takip edilen ünlü oyuncu, son paylaşımıyla da beğeni topladı.
"MAKYAJA GEREK YOK"
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemre Baysel, bu kez makyajını kendisi yaparak dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımı hızla yayıldı ve binlerce beğeni aldı.