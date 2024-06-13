Oyuncu Yusuf Atala gözaltına alındı! Birçok dizide oynamıştı
Yaprak Dökümü, Kampisistan ve Pis Yedili dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan sinema oyuncusu Yusuf Atala gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bu ilin yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "devre mülk tatili" adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi.
Adliyeye getirilen zanlılar arasında Yaprak Dökümü, Kampüsistan ve Pis Yedili dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan sinema oyuncusu Yusuf Atala da yer aldı. Atala ve beraberindekilerin adliyeye getirildiği anlar gazeteciler tarafından görüntülendi.
Ne olmuştu?
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.
Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.