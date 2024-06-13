BIST 10.390
DOLAR 32,33
EURO 35,05
ALTIN 2.399,62

Oyuncu Yusuf Atala gözaltına alındı! Birçok dizide oynamıştı

|
Oyuncu Yusuf Atala gözaltına alındı! Birçok dizide oynamıştı

Yaprak Dökümü, Kampisistan ve Pis Yedili dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan sinema oyuncusu Yusuf Atala gözaltına alındı.

Oyuncu Yusuf Atala gözaltına alındı! Birçok dizide oynamıştı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bu ilin yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "devre mülk tatili" adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi.

113
Oyuncu Yusuf Atala gözaltına alındı! Birçok dizide oynamıştı

Adliyeye getirilen zanlılar arasında Yaprak Dökümü, Kampüsistan ve Pis Yedili dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan sinema oyuncusu Yusuf Atala da yer aldı. Atala ve beraberindekilerin adliyeye getirildiği anlar gazeteciler tarafından görüntülendi.

213
Oyuncu Yusuf Atala gözaltına alındı! Birçok dizide oynamıştı

Ne olmuştu?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

313
Oyuncu Yusuf Atala gözaltına alındı! Birçok dizide oynamıştı

Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

413