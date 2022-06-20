Oyuncu Yonca Türkman İstanbul'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü
Oynadığı dizi ve reklam filmleriyle tanınan Yonca Türkman, İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sitenin 15. katında yaşıyordu. Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenilen ünlü oyuncunun evde yalnız olduğu söylenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları...
Dizi ve reklam filmi profeleriyle tanınan oyuncu Yonca Türkman dün sabah, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan aşağıya düşerek yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili ikinci şahıs şüphesiyle inceleme başlattı. İşte detaylar...
Gelen son dakika haberine göre; oyuncu Yonca Türkman, hayatını kaybetti.
Birçok dizide rol alan oyuncu dün sabah, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.