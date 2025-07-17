Oyuncu ve senarist Kerem Özdoğan baba oldu...

KEREM ÖZDOĞAN KİMDİR?

1988 yılında Kocaeli’nde doğan Kerem Özdoğan, 2009 yılından beri tiyatro sahnelerinde deneyim kazanmış, birçok oyunda yer almıştır. 2014 yılında Buyur Burdan Bak programındaki başarısı ile dikkat çeken Kerem Özdoğan, 2022 yılında senaristlerinden biri olduğu Var Bunlar dizinde, Samet karakterini başrol olarak canlandırmıştır. İsmet Ve adlı programın sunucusu da olan oyuncu, yine senaristlerinden biri olduğu Prens dizisinde Elçi Sangu rolüne hayat vermektedir. Dizi ve sinema sektöründe, hem oyuncu hem de senarist olarak birçok projeye imza atan oyuncu; şimdilerde ise Gizli Bahçe dizisinde Ateş karakterini canladırmaktadır.