Oyuncu ve senarist Gülse Birsel'den kötü haber
Son olarak önce Star TV'de başlayan daha sonra Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de yayınlan Jet Sosyete'nin yazarı ve oyuncusu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mesleki deformasyon yaşadığını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı not ile takipçilerini üzdü.
Dizide birlikte oynadığı oyuncularla çekilmiş fotoğrafları hesabı İnstagram'ndan paylaşan ve karenin altına yazdığı satırlarla ilginç bir itirafta bulunan Birsel
"Bir anı fotoğrafı için bile 2 saniye objektife efendi gibi gülümsemeyi başaramamak, istemsizce birbirini güldürme çabasına girmek: Mesleki deformasyon." dedi.
AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Gülse Birsel; Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren gibi birçok ünlü ismin yer aldığı 'Jet Sosyete' dizisinin önümüzdeki sezon televizyon platformunda olmayacağını, internet platformunda seyircinin karşısına çıkacağını söylemişti.