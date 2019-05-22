Oyuncu ve senarist Gülse Birsel'den kötü haber

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel'den kötü haber

Son olarak önce Star TV'de başlayan daha sonra Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de yayınlan Jet Sosyete'nin yazarı ve oyuncusu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mesleki deformasyon yaşadığını takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel'den kötü haber - Sayfa 1

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı not ile takipçilerini üzdü.

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Oyuncu ve senarist Gülse Birsel'den kötü haber - Sayfa 2

Dizide birlikte oynadığı oyuncularla çekilmiş fotoğrafları hesabı İnstagram'ndan paylaşan ve karenin altına yazdığı satırlarla ilginç bir itirafta bulunan  Birsel 

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Oyuncu ve senarist Gülse Birsel'den kötü haber - Sayfa 3

"Bir anı fotoğrafı için bile 2 saniye objektife efendi gibi gülümsemeyi başaramamak, istemsizce birbirini güldürme çabasına girmek: Mesleki deformasyon." dedi.

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Oyuncu ve senarist Gülse Birsel'den kötü haber - Sayfa 4

AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Gülse Birsel; Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren gibi birçok ünlü ismin yer aldığı 'Jet Sosyete' dizisinin önümüzdeki sezon televizyon platformunda olmayacağını, internet platformunda seyircinin karşısına çıkacağını söylemişti.

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