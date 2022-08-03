Oyuncu Ufuk Özkan'dan şok eden hareket! 17 yıllık eşine öyle bir şey yaptı ki...
Oyuncu Ufuk Özkan, 17 yıllık eşini tek celsede boşadı. Geniş Aile dizisinde rolünü üstlendiği Cevahir karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Eşinden tek kalemde boşanması gündeme bomba gibi düştü. Bunun ardından eşi merak edildi. Kim olduğu ortaya çıkınca şaşkınlık daha da büyüdü. Bakın Ufuk Özkan'ın tek celsede boşandığı 17 yıllık eşi kimmiş...
Ufuk Özkan'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu, 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Bir çocuğu olan çiftten gelen üzücü haberin ardından Özkan'ın eşi merak edildi. Bakın nerenin dansçısı çıktı...
Ufuk Özkan, Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle büyük beğeni toplamış ve 'Yapıştır' repliğiyle hafızalara kazınmıştı. Özkan'dan boşanma haberi geldi.
Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak bugün evliliklerini noktaladı. İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift yollarını anlaşmalı olarak ayırdı.
Daha önce de fikir ayrılıkları yaşadıkları için boşanma kararı alan çift, uzun bir aradan sonra yeniden ayrılık kararı aldı ve birbirlerini yıpratmadan sessiz sakin boşandı.