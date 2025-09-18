Oyuncu Tuvana Türkay tatilde! Ablası ile mavi tura çıktı...

Tuvana Türkay en son 'Teşkilat' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Canlandırdığı 'Kraliçe Kate' karakteri öldürülünce oyuncu diziden ayrılmıştı.Türkay "Eminim başka işlerde yeniden buluşacağız. Koca bir sezon boyunca kraliçeye sabırla katlandığınız, sevgiyle kabul ettiğiniz ve yoldaşlık ettiğiniz için minnettarım" diyerek seyirciye veda etmişti.