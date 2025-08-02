Oyuncu Tuğba Ünsal organik yaşama geçti! "Temiz gıda haktır"

"SADECE BİR HOBİ DEĞİL"

Kararında en büyük etkenin gıda güvenliği konusundaki kaygılar olduğunu ifade eden oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Toprağa dokunmak, sabah filizleri kontrol etmek, ilk biberimi görmek… Bütün bunlar bana inanılmaz bir huzur veriyor. Ama bu sadece bir hobi değil."

"Dünyanın geldiği noktada hâlâ bir gıda politikamız yok ve temiz, güvenilir gıdaya ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor"