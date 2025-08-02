Oyuncu Tuğba Ünsal organik yaşama geçti! "Temiz gıda haktır"
Geçen günlerde dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın Bodrum'daki VIP partisine katılan oyuncu Tuba Ünsal Çanakkale'ye gitti. Aldığı tarlalarda tarım yapmaya başlayan Ünsal "Temiz gıda lüks değil, bir hak" dedi.
Geçen günlerde dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın Bodrum'daki VIP partisine katılan oyuncu Tuba Ünsal Çanakkale'ye gitti.
Aldığı tarlalarda tarım yapmaya başlayan Ünsal "Temiz gıda lüks değil, bir hak" dedi.
İKİ TARLA SATIN ALDI
Tuba Ünsal Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde biri 26, diğeri 9.5 dönüm olmak üzere iki tarla satın aldı.
Evinin bahçesine de küçük bir üretim alanı kuran Ünsal, “"Temiz gıda bir lüks değil, haktır" diyerek kendi yiyeceğini üretmeye başladığını duyurdu.
"SADECE BİR HOBİ DEĞİL"
Kararında en büyük etkenin gıda güvenliği konusundaki kaygılar olduğunu ifade eden oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Toprağa dokunmak, sabah filizleri kontrol etmek, ilk biberimi görmek… Bütün bunlar bana inanılmaz bir huzur veriyor. Ama bu sadece bir hobi değil."
"Dünyanın geldiği noktada hâlâ bir gıda politikamız yok ve temiz, güvenilir gıdaya ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor"