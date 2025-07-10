Oyuncu Tolgahan Sayışman takipçilerini uyardı! "Çocuklarınıza dikkat edin"

SADE BİR TÖREN İLE EVLENDİLER

Sayışman'ın özel yaşamı da en az kariyeri kadar ilgiyle takip ediliyor. 2014 yılında Arnavut asıllı oyuncu ve model Almeda Abazi ile tanışan ünlü isim, kısa sürede aşkını ilan etti. Çift, 13 Şubat 2017'de Los Angeles'ta sade bir törenle evlenerek hayatlarını birleştirdi. Zamanla "örnek çift" olarak anılmaya başlayan Tolgahan ve Almeda, uyumlu birliktelikleri ve samimi halleriyle beğeni topladı.