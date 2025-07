Oyuncu Tolgahan Sayışman takipçilerini uyardı! "Çocuklarınıza dikkat edin"

MODEL VE OYUNCULUK YAPTI

2005 yılında "Best Model of the World" unvanıyla dikkatleri üzerine çeken Tolgahan Sayışman, modellikte kalmak yerine rotasını oyunculuğa çevirerek bambaşka bir yolda ilerlemeyi tercih etti. 2009 yılında yayınlanan "Lale Devri" dizisinde canlandırdığı 'Çınar' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sayışman, bu rolle milyonların sevgisini kazanırken; "Asla Vazgeçmem", "Elveda Rumeli" ve "Şeref Sözü" gibi dizilerle oyunculuktaki başarısını da perçinledi.