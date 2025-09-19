BIST 11.168
DOLAR 41,38
EURO 48,72
ALTIN 4.866,41

Oyuncu Tolga Sarıtaş aylardır bu günü bekliyordu! Oğlu Ali dünyaya geldi

|
Oyuncu Tolga Sarıtaş aylardır bu günü bekliyordu! Oğlu Ali dünyaya geldi

Tasarımcı Zeynep Mayruk ile geçen yıl evlenen oyuncu Tolga Sarıtaş baba oldu. Sarıtaş oğluna Ali adını verdi.

Oyuncu Tolga Sarıtaş aylardır bu günü bekliyordu! Oğlu Ali dünyaya geldi - Resim: 1

'Güneşin Kızları', 'Kötü Çocuk', 'Söz', 'Baba'  gibi projelerde yer alan oyuncu Tolga Sarıtaş, 2024'te tasarımcı Zeynep Mayruk ile Alaçatı'da nikâh masasına oturmuştu.

15
Oyuncu Tolga Sarıtaş aylardır bu günü bekliyordu! Oğlu Ali dünyaya geldi - Resim: 2

Mutlu birliktelikleri süren çiftten geçen nisanda bebek müjdesi gelmişti.  Erkek bebek beklediklerini duyuran Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, bugün ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

25
Oyuncu Tolga Sarıtaş aylardır bu günü bekliyordu! Oğlu Ali dünyaya geldi - Resim: 3

ALİ ADINI VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Yaz başı eşiyle New York'a giden Sarıtaş, oğluna Ali adını vereceğini açıklamıştı.

"NE GÜZEL GÜLÜYORSUN' DİYOR, ORADA ERİYORUM"

Tolga Sarıtaş daha önce katıldığı bir programda eşiyle ilgili samimi açıklamada bulunmuştu.

35
Oyuncu Tolga Sarıtaş aylardır bu günü bekliyordu! Oğlu Ali dünyaya geldi - Resim: 4

Sarıtaş, sunucunun "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusuna "Gülüşümle ilgili iltifat alıyorum genelde. Ama çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla, katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani" yanıtını vermişti.

45