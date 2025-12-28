Oyuncu Şükrü Özyıldız kaslarını paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı...

Şu sıralar Kuruluş Orhan dizisinde Komutan Flavius karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız, hem performansı hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.