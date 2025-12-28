Oyuncu Şükrü Özyıldız kaslarını paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı...
Başarılı oyunculuğu kadar fit görünümüyle de dikkat çeken Şükrü Özyıldız, sosyal medyada paylaştığı son spor karesiyle yine gündem oldu. Yoğun set temposuna rağmen formunu koruyan ünlü oyuncu, karın kaslarını ön plana çıkaran pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
Şu sıralar Kuruluş Orhan dizisinde Komutan Flavius karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız, hem performansı hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Tempolu çalışma programına rağmen spor rutininden ödün vermeyen Özyıldız, spor salonundan yaptığı paylaşımla fit görüntüsünü gözler önüne serdi.
Karın kaslarının dikkat çektiği kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Yakışıklı oyuncunun adı bir dönem birlikte rol aldığı Tuba Büyüküstün ile anılmış, çıkan aşk iddiaları kısa sürede yalanlanmıştı.