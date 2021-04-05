Oyuncu Şükriye Bulgurcu neden öldü belli oldu! Instagramında ölümü yazmış
İSTANBUL 'da genç oyuncu Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulunmuştu. Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni ortaya çıkarken, instagram hesabındaki ölüm hakkındaki paylaşımı duygulandırdı.
28 yaşındaki genç oyuncu Şükriye Bulgurcu Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunmuştu. Arkadaşları Şükriye Bulgurcu'dan haber alamayınca evine gitmişlerdi. Genç kızı aradıklarında telefonu evin içinden ses verince kapıyı kırıp içeri girdiler. Şükriye Bulgurcu'yu evin salonunda ölü olarak bulan arkadaşları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kızın evinin kapısı içerden kilitli olduğu ve evde bir dağınıklık bulunmadığı için ölüm nedeni belirlenememişti. Bugün adli tıp kurumundan Şükriye Bulgurcu'nun ölüm sebebine ilişkin rapor geldi.
Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2103 yılında memleketi Hatay'dan İstanbul'a gelerek başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, geçen cuma günü Küçükçekmece'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.
Şüpheli ölümü üzerine, Şükriye Bulgurcu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemede Bulgurcu'nun beyninde pıhtı oluştuğu belirlenirken, ön otopsi raporuna göre ölüm sebebinin beyin kanaması olduğu kaydedildi
Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şükriye Bulgurcu'dan geriye ise instagram hesabından yaptığı 'ölüme' ilişkin duygulandıran bir paylaşım kaldı.