Oyuncu Şükriye Bulgurcu neden öldü belli oldu! Instagramında ölümü yazmış

28 yaşındaki genç oyuncu Şükriye Bulgurcu Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunmuştu. Arkadaşları Şükriye Bulgurcu'dan haber alamayınca evine gitmişlerdi. Genç kızı aradıklarında telefonu evin içinden ses verince kapıyı kırıp içeri girdiler. Şükriye Bulgurcu'yu evin salonunda ölü olarak bulan arkadaşları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kızın evinin kapısı içerden kilitli olduğu ve evde bir dağınıklık bulunmadığı için ölüm nedeni belirlenememişti. Bugün adli tıp kurumundan Şükriye Bulgurcu'nun ölüm sebebine ilişkin rapor geldi.