Oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesine katılamayan rol arkadaşından acı dolu feryat

"ÇOK DEĞERLİ BİR ABİMİZDİ"

Alina Boz ve Umut Evirgen çifti de Serhat Kılıç'ı anma törenine katıldı. Alina Boz, Sehrat Kılıç için "Çok değerli bir abimizdi, çok değerli bir sanatçıydı, çok değerli bir müzisyendi. Gidişi hepimizi çok üzdü. Bir daha onu sahnelerde göremeyecek olmak, neşesini göremeyecek olmak… Çok zamansız oldu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Umut Evirgen de, "Benim de beraber çalışma fırsatım olmuştu. Çok yetenekli, çok sevdiğimiz bir abimizdi, kardeşimizdi" sözlerini kullanmıştı.