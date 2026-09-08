Oyuncu Serhat Kılıç Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesine katılamayan rol arkadaşından acı dolu feryat
"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.
İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kılıç için, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazını müteakip düzenlenen törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçı dostları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kılıç'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Karadağlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kılıç'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, Çok zamansız bir gidiş oldu. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Benim okulumdan, ben onun abisiyim. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Kılıç’ın cenazesine Tamer Karadağlı, Nejat Birecik, Cem Emüler, Eren Vurdem, Görkem Sevindik, ailesi, yakınları, rol arkadaşları, tiyatrocular ve diğer oyuncular katıldı.
"CANIM ABİM BENİ AFFET"
'Seksenler' dizisinde Serhat Kılıç ile rol alan Ceyhun Fersoy, "Canım abim; seni uğurlamaya gelemedim lütfen beni affet. Rize'de bir sinema filmi çekimindeyim, keşke bugün yanında olabilseydim. Hakkını helal et canım abim. En yakın zamanda ziyarete geleceğim" ifadelerini kullandı.
SONGÜL ÖDEN ANMA TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Anma törenine katılan isimler arasında Songül Öden de vardı. Öden, "Çok büyük bir kayıp, çok erken bir kayıp. Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok üzgünüm. Çok sıra dışı bir yetenek. Hiç hayatımda onun gibi birini tanımadım. Onun bir benzeri yok gerçekten. Başımız sağ olsun" demişti.
"ÇOK DEĞERLİ BİR ABİMİZDİ"
Alina Boz ve Umut Evirgen çifti de Serhat Kılıç'ı anma törenine katıldı. Alina Boz, Sehrat Kılıç için "Çok değerli bir abimizdi, çok değerli bir sanatçıydı, çok değerli bir müzisyendi. Gidişi hepimizi çok üzdü. Bir daha onu sahnelerde göremeyecek olmak, neşesini göremeyecek olmak… Çok zamansız oldu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Umut Evirgen de, "Benim de beraber çalışma fırsatım olmuştu. Çok yetenekli, çok sevdiğimiz bir abimizdi, kardeşimizdi" sözlerini kullanmıştı.