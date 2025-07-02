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Oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Kibritçi Cevat'ıydı

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Oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Kibritçi Cevat'ıydı

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Kibritçi Cevat Akarsu' karakterini canlandıran oyuncu Şekip Taşpınar'dan acı haber geldi. Taşpınar hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünü menajeri duyurdu. Eşinin yaptığı 'veda' paylaşımı ise yürek burktu. Şekip Taşpınar kimdir? Hangi yapımlarda rol aldı? İşte detaylar...

Oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Kibritçi Cevat'ıydı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar 56 yaşındaki hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat haberini menajeri Temmuz Karikutal sosyal medyada duyurdu.

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Oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Kibritçi Cevat'ıydı - Resim: 2

Karikutal yaptığı paylaşımda "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık, mekanın cennet olsun ağabey." ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Kibritçi Cevat'ıydı - Resim: 3

Oyuncu, 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle akıllarda yer etti.

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Oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Kibritçi Cevat'ıydı - Resim: 4

Şekip Taşpınar, 2023 yılında sahte içkiden zehirlenmiş ve entübe edilmişti. 

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