Oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin 'Kibritçi Cevat'ıydı

Karikutal yaptığı paylaşımda "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık, mekanın cennet olsun ağabey." ifadelerini kullandı.