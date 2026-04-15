Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısı'nda! Görüntüsü kısa sürede gündem oldu
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Erdal' karakteri ile bilinen oyuncu Sefa Zengin, Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil olmasıyla adından söz ettirmeye başlamıştı. Zengin son olarak AK Parti Grup Toplantısı'nda görüldü.
Kurtlar Vadisi'ndeki partneri Muhammed Cangöre ile Yeraltı dizisinde yeniden baba-oğul karakterlere hayat veren oyuncu Sefa Zengin, bugün AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Zengin, grup toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve birçok AK Partili yetkiliyle bir araya geldi.
Zengin’in toplantıda bulunması, hem siyaset hem de magazin gündeminde kısa sürede geniş yankı buldu. Zengin'in, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek’in davetlisi olarak toplantıya katıldığı öğrenildi. Zengin, "Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş, ilk kez böyle bir şeyi tadıyorum. İlk kez 1-2 günlük bir boşluk buldum. Bu boşluğu da bulur bulmaz Ankara’ya gelmek istedim. Çünkü Ankara’yı çok severim. Şu an için çok sevilen bir dizideyiz. Ben de galiba o dizinin sevilen biri oldum. Bu ilgiye mazhar olmak kıymetli. Burada sizlerle beraber de olmak heyecan verici, sizlerle beraber olmak keyif verici" dedi.
Sefa Zengin hakkında:
Sefa Zengin, 26 Mayıs 1968 doğumlu Malatyalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ile seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Zengin, sahne hayatına güçlü bir başlangıç yaparak 1994–2001 yılları arasında Dormen Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk deneyimi kazandı.