Oyuncu Seda Güven işadamıyla evlendi düğüne ünlü akını oldu
Ünlü dizi oyuncus Seda Güven ve iş adamı sevgilisi Ali Güzel, dünyaevine girdi. Düğüne birçok ünlü isim akın etti.
Ekranların sevilen oyuncusu Seda Güven, bir süredir aşk yaşadığı iş adamı Ali Güzel ile dünyaevine girdi. Çifti mutlu gününde ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı.
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Düğünde Kenan Doğulu sahne aldı. Enis Arıkan, Öykü Serter, Zeynep Çamcı ve Hatice Aslan gibi birçok isim geceye katıldı.
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Düğünden renkli görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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