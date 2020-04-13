Oyuncu Salih Bademci ve eşi İmer Özgün çiftinden müjdeli haber geldi!
Ünlü oyuncu Salih Bademci, sosyal medya hesabından sevenlerine müjdeli haberi verdi. Baba olduğunu duyuran Bademci, bebeğinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı.
2015 senesinde kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile dünyaevine giren oyuncu Salih Bademci, Instagram hesabından takipçilerine 'baba' olduğu müjdesini duyurdu. Başarılı oyuncu ise bebeğinin cinsiyetini daha açıklamadı.
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Aşklarını objektiflerden uzak sürdüren mutlu çift, müjdeli haberi verirken, Salih Bademci, bebeğiyle el ele tutuştuğu anları "Güç onlarda" notuyla yayımladı. Çift, bebeğin cinsiyetini ise henüz söylemedi.
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İkilinin paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumları aldı.
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Karnı burnunda halleriyle dikkat çeken İmer Özgün, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu.
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