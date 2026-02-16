Oyuncu Pınar Deniz oğlu ile çok özel anlarını paylaştı...
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ve ilk çocukları Fikret Hakan ile sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.
Son olarak, minik oğlu Fikret Hakan ile eşinin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Pınar Deniz, "Beni bu havalar mahvetti" notunu düştü.
16
2024 yılında oyuncu Kaan Yıldırım ile İtalya’nın Roma şehrinde hayatlarını birleştiren çift, kısa süre sonra bebek müjdesini vermişti.
26
İlk bebekleri Fikret Hakan ise 1 Nisan 2025’te dünyaya gelmişti.
36
Bu tatlı paylaşım, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
46