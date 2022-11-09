Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay acil ameliyata alındı
Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hastanelik oldu. Oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaparak eşine akciğer embolisi teşhisi konduğunu ve anjiyo işlemi yapıldığını duyurdu. Karahan eşinin ameliyatının başarılı geçtiğini ve hastanede gözetim altında olduğunu da ifade etti.
Oyuncu Pelin Karahan dün zor anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun eşi Bedri Güntay emboli nedeniyle acilen ameliyata alındı. Birkaç gündür kendini kötü hisseden ve Ulus'ta bir hastanede yatan Bedri Güntay'ın damarına pıhtı attığı tespit edildi.
Bu nedenle ünlü oyuncunun eşine Florence Nightingale Hastanesi'nde anjiyo yapıldı. Karahan'ın yüzü olduğu kolajen markasının yarın yapılacak tanıtımı da bu nedenle iptal edildi.
Aynı zamanda profesyonel olarak futbol oynayan ve sağlığına çok dikkat eden Güntay'ın aniden böyle bir sağlık sorunu yaşaması yakınlarını şaşırttı.
Güzel oyuncu çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.