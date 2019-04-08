Oyuncu Pelin Akil cinayeti anlattı! Mutlu başlayan günü kabusla bitti

Geçtiğimiz günlerde doğmamış bebeklerine Instagram hesabı açma furyasına katılan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, Pazar günlerini kabusa çeviren bir olaya şahitlik etti. Arkadaşları ile birlikte gittikleri Pazar kahvaltısının dönüşünde, Bağdat Caddesi'nde bir cinayete tanık olan Pelin Akil, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.