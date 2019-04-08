Oyuncu Pelin Akil cinayeti anlattı! Mutlu başlayan günü kabusla bitti
İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Pelin Akil Altan, eşi Anıl Altan ile birlikte gittiği Pazar kahvaltısı dönüşünde tanık olduğu bir cinayeti anlattı.
Geçtiğimiz günlerde doğmamış bebeklerine Instagram hesabı açma furyasına katılan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, Pazar günlerini kabusa çeviren bir olaya şahitlik etti. Arkadaşları ile birlikte gittikleri Pazar kahvaltısının dönüşünde, Bağdat Caddesi'nde bir cinayete tanık olan Pelin Akil, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaşadığı korku dolu anları takipçilerine anlatan Pelin Akil Altan'ın gözlerindeki korku dolu bakışları takipçilerinin dikkatinden kaçmazken, ünlü oyuncu olayı şu şekilde paylaştı: "Biraz önce Bağdat Caddesi’nde silahla bir adam bir adamı vurdu, çok yakınımızda. Ve adam hayatını oracıkta kaybetti, etraf curcuna…
Bir can almak, Allah’ın verdiği cana bir başkasının son vermesi bu kadar basit mi? Çok korkunç ve üzücü. Allah herkesin içine güzellik versin."
Bu paylaşım sonrası ünlü oyuncunun takipçileri, "Çok yakında bebeğini kucağına alacaksın, düşünme böyle kötü şeyleri" diyerek tesellide bulundu.