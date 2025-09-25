Oyuncu Pelin Akil, Anıl Altan ile boşanmasının ardından ilk kez konuştu: ''Zorlanıyorum''
Oyuncu Pelin Akil, geçtiğimiz aylarda Anıl Altan ile boşanmıştı. Sevenlerini üzen bu haberin ardından ilk defa konuştu. Bakın ünlü oyuncu neler söyledi...
Oyuncu Pelin Akil, Anıl Altan ile evliliğini bitirme kararı almıştı. İki çocuğunun babasıyla yollarını ayıran ünlü oyuncu, boşanmanın ardından ilk kez konuştu. Sevenlerini üzen bu haberden sonra bakın ilk kez neler söyledi...
Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.
Uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Çift geçen ay resmen boşandı.
Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği biten Pelin Akil özel hayatına dair ilk kez konuştu. Yaşadığı süreci anlatan Akil, "Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim. Şimdi bu değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve ben de kadın olarak tabii ki zorlanıyorum" diye konuştu.