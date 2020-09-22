Oyuncu Özge Özpirinçci imaj değiştirdi sosyal medyada ortalık yıkıldı
Özge Özpirinçci, uzun saçlarından seneler sonra vazgeçti, görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
En son Kadın dizisinde hayat verdiği Bahar karakteriyle ekranlara gelen Özge Özpirinçci, dizinin final yapmasıyla uzun bir tatile çıktı. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Yamantürk ile beraber yaz boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Tatil fotoğraflarıyla adından söz ettiren Özge Özpirinçci, bir anda sosyal medya hesabı Instagram'a yüklediği yeni fotoğraflarıyla görenleri şaşırttı. Uzun bir süredir imaj değiştirmeyen hatta beyaz saçları olmasına rağmen doğallığından ödün vermeyen güzel oyuncu, saçını kestirdi.
Kuaförde olduğu anlarda saçları kesilirken ve kesildikten sonra fotoğraflar çekilen Özge Özpirinçci, Instagram hesabından paylaştı.
Özpirinçci'nin yeni hali binlerce beğeni alırken birçok ünlü isim de yorum yaptı. Hazal Kaya, ''Özge çok yakışmış deliricem'' yorumunu yaparken başarılı oyuncunun eski rol arkadaşı Buğra Gülsoy, ''Harika'' yorumunu yaptı.