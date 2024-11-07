Oyuncu Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı
Başarılı oyuncu Nurseli İdiz, katıldığı bir programda tiyatrodan aylık kazancını açıkladı ve "Eskiden tiyatroda para kazanılmazdı, şimdi iyi para kazanılıyor" dedi.
Kınalı Kar, Hayat Bilgisi, Ömre Bedel, Yalan Dünya ve İlişki Durumu Karışık gibi yapımlarda rol alan Nurseli İdiz, başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken ünlüler arasında yer alıyor.
Maddi zorluklar çekmişti
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Nurseli İdiz, bir dönem maddi zorluklar çekmiş ve açıklamalarıyla gündem olmuştu.
Aylık kazancını açıkladı
Son katıldığı programda konuşan Nurseli İdiz, tiyatrodan iyi para kazandığını açıklayarak aylık kazancından bahsetti.
"Aylık 150-200 bin TL alıyoruz"
Açıklamalarıyla çok konuşulan 64 yaşındaki ünlü oyuncu, tiyatrodan artık iyi para kazanıldığını belirtti. İdiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: