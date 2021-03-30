Oyuncu Nilüfer Aydan'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan için karar verildi.
Türk sinemasının duayen oyuncularından 80 yaşındaki Nilüfer Aydan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan karar çıktı. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Nilüfer Aydan (80) ve avukatı Yiğithan Yüksel katıldı.
Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu da hazır bulundu. Avukat Arslanoğlu "Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Sanık avukatı Yüksel de müvekkilinin paylaşımının siyasi bir eleştiri olduğunu öne sürerek, sanığın beraat etmesini talep etti. Son sözü sorulan sanık Aydan "Takdir mahkemenindir, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nilüfer Aydan'ı "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.