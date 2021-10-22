Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş kamera flaşının azizliğine uğradı! Çırılçıplak kaldı!
Yeni diziye başlayan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tanıtım fragmanındaki bir sahnesiyle tam anlamıyla “yürek hoplattı”!
Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, yeni dizisinin fragmanında kamera ışığının azizliğine uğradı. Aktaş, kameralar önünde adeta çıplak kaldı.
Bahadır Özdener’in yapımcılığını üstlendiği “Benim Hayatım” dizisinde başrolde yer alan güzel oyuncu, tasarımcı olma hayaliyle bir yarışmaya katılan Hayat’ı canlandırıyor.
Tamamen transparan elbisenin altında Nilsu Berfin Aktaş, çıplak değildi ama ışıkların etkisiyle ortaya öyle bir görüntü çıktı ki Aktaş adeta çırılçıplakmış gibi göründü.
Nilsu Berfin Aktaş kimdir?
1998 yılında Ankara’da doğan Nilsu Berfin Aktaş Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.