Oyuncu Necip Memili'yi şok eden soygun! Hırsız acımamış...
Geçtiğimiz yılların en favori dizilerinden biri olan Çukur ile yıldızı daha çok parlayan ve hayranlarının gönlünde taht kuran Necip Memili kendi evinde soyuldu. Kim tarafından soyulduğu ise 'hayret' dedirtti. Şüphelendiği olayı kamera düzeneği kurup izleyen Memili hırsızlıktan emin oldu. Bakın olaylar nasıl gelişti...
Çukur dizisiyle adını sık sık duyuran başarılı oyuncu Necip Memili, kendi evinde yaşadığı hırsızlık vakasıyla sarsıldı. Evine aldığı o kişi tarafından soyulan Memili, büyük bir şok atlattı. Başına gelenleri ise şöyle anlattı...
Necip Memili ile Didem Memili'nin, Sarıyer'de ikamet ettikleri eve Fatma T. adlı bir kadın yardıma geliyordu.
Didem Memili, son zamanlarda yüz binlerce lira değerindeki ziynet eşyalarının eksildiğini fark etti ve eve kamera düzeneği kurdular.
Fatma T.'nin eşyaları temizlik kovasına koyduktan sonra poşetlerle evden çıkarttığı görüldü.