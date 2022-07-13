Oyuncu Necip Memili'yi şok eden soygun! Hırsız acımamış...

Çukur dizisiyle adını sık sık duyuran başarılı oyuncu Necip Memili, kendi evinde yaşadığı hırsızlık vakasıyla sarsıldı. Evine aldığı o kişi tarafından soyulan Memili, büyük bir şok atlattı. Başına gelenleri ise şöyle anlattı...