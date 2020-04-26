Oyuncu Miray Daner'den bomba itiraflar! 'Küçükken ona aşıktım'

"Yalın'a kim aşık değildi ki?": Güzel oyuncu Miray Daner, çocukluğunda aşk şarkılarının sevilen ismi Yalın'a hayran ve aşık olduğunu belirterek, şarkılarını ezbere bildiğini söyledi. Daner, “Hangi kız âşık değildi ki? Ben de âşıktım” dedi.