Oyuncu Miray Daner'den bomba itiraflar! 'Küçükken ona aşıktım'
Vatanım Sensin dizisinde rol alan Berker Güven, rol arkadaşı olan Miray Daner'i YouTube programında konuk etti. Daner, küçükken şarkıcı Yalın'a aşık olduğundan daha birçok şeye çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin'de Nedim karakterine hayat veren oyuncu Berker Güven, kendi YouTube programına diziden rol arkadaşı olan ve son dönemlerde yıldızı parlayan oyuncu Miray Daner'i konuk etti. Daner, birçok konu hakkında samimi itiraflarda bulundu.
"Yalın'a kim aşık değildi ki?": Güzel oyuncu Miray Daner, çocukluğunda aşk şarkılarının sevilen ismi Yalın'a hayran ve aşık olduğunu belirterek, şarkılarını ezbere bildiğini söyledi. Daner, “Hangi kız âşık değildi ki? Ben de âşıktım” dedi.
"Vücudumda estetik yok": Konuşmasında estetik konusuna değinen Miray Daner, "Yüzüne estetik yaptırdığı konuşulan Daner, tüm yazılanların yalan olduğunu dile getirdi. Vücudunun hiçbir yerinde estetik olmadığını söyleyen Daner, botoks ve dolgu işlemleri için yaşının küçük olduğunu belirtti."
YouTube programında Miray Daner şu açıklamaları yaptı: “Hayat mottom; Bob Marley’in ‘Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa’ sözü.”