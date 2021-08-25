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Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti! Hazal Kaya'yı yıkan ölüm

Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti! Hazal Kaya'yı yıkan ölüm

Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan 76 yaşındaki usta oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti.

Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti! Hazal Kaya'yı yıkan ölüm

90'lı yıllara damga vuran 'Süper Baba' dizisindeki 'Cevdet' karakteriyle geniş kesimlerce tanınan ve daha sonra Binbir Gece, Adını Ferika Koydum, Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan Metin Çekmez 2 hafta önce Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti! Hazal Kaya'yı yıkan ölüm

Çekmez, Kuşadası ilçesindeki yazlığında yaşarken bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti! Hazal Kaya'yı yıkan ölüm

Son olarak hastanede tedavi altına alınan Çekmez’in durumunun kötüleşmesiyle sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti! Hazal Kaya'yı yıkan ölüm

Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Çekmez'in avukatı Ayça Öztürk, "Zorlu bir süreçti. Kanser hastasıydı. Rahatsızlığı küçük dille başlamıştı. Başka hastalıkları da vardı. Bugün kalbi durmuş" ifadelerini kullandı.

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