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Oyuncu Mesut Akusta'nın son durumu... Beyin kanamasından sonra ilk paylaşım!

Oyuncu Mesut Akusta'nın son durumu... Beyin kanamasından sonra ilk paylaşım!

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme... Ünlü oyuncu günler sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Oyuncu Mesut Akusta'nın son durumu... Beyin kanamasından sonra ilk paylaşım!

TRT1'de reyting rekortmeni dizisi Teşkilat dizisinde başrol oynayan 57 yaşındaki Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımdan çıkan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

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Oyuncu Mesut Akusta'nın son durumu... Beyin kanamasından sonra ilk paylaşım!

Senaryo bile okumaya başladı

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan ve 3 saat süren bir ameliyata giren Mesut Akusta'dan iyi haber geldi. Günlerdir yoğun bakımda olan oyuncudan ilk paylaşım geldi.Hızla toparlamaya başlayan Akusta, hasta yatağında senaryo okurken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi.

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Oyuncu Mesut Akusta'nın son durumu... Beyin kanamasından sonra ilk paylaşım!

Ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulan oyuncu, kendine geldi.

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Oyuncu Mesut Akusta'nın son durumu... Beyin kanamasından sonra ilk paylaşım!

Akusta'nın rahatsızlığını eşi Şafak Özbir sosyal medya hesabından böyle duyurmuştu.

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