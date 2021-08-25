Oyuncu Mesut Akusta'nın son durumu... Beyin kanamasından sonra ilk paylaşım!

Senaryo bile okumaya başladı

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan ve 3 saat süren bir ameliyata giren Mesut Akusta'dan iyi haber geldi. Günlerdir yoğun bakımda olan oyuncudan ilk paylaşım geldi.Hızla toparlamaya başlayan Akusta, hasta yatağında senaryo okurken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi.