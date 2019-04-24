Oyuncu Kübra Kılınçkaya: ''Tecavüz sahnesi psikolojimi bozdu''

Kübra Kılınçkaya, filmin cin filmi olması sebebiyle sorunlar yaşadıklarını ve bu tarz olayların normal olmayacağını belirtti ve ekledi: "Her şey aslında yönetmenimiz Yunus Şevik'in 'gerçekçi ve doğru bir sahne istiyorum' demesiyle başladı. Cinsel saldırı sahnesindeki partnerim Onur Serimer ve ben, yönetmenimizin bu sözü üzerine gerilsek de konsantre olup role girip işimizi yaptık.