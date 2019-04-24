Oyuncu Kübra Kılınçkaya: ''Tecavüz sahnesi psikolojimi bozdu''
Mayıs ayında vizyona girecek olan Kulyas Lanetin Bedeli, filminin oyuncularından Kübra Kılınçkaya, filmdeki cinsel saldırı sahnesinde ne kadar zorlandığını ve psikolojisinin nasıl etkilendiğini anlattı.
10 Mayıs'da vizyona girecek olan 'Kulyas Lanetin Bedeli' isimli korku tarzındaki sinema filminde rol alan Kübra Kılınçkaya, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Oyuncu, film çekimleri sırasında ve sonrasında psikolojik durumunu toparlamakta zorlandığını söyledi.
Kübra Kılınçkaya, filmin cin filmi olması sebebiyle sorunlar yaşadıklarını ve bu tarz olayların normal olmayacağını belirtti ve ekledi: "Her şey aslında yönetmenimiz Yunus Şevik'in 'gerçekçi ve doğru bir sahne istiyorum' demesiyle başladı. Cinsel saldırı sahnesindeki partnerim Onur Serimer ve ben, yönetmenimizin bu sözü üzerine gerilsek de konsantre olup role girip işimizi yaptık.
''Ağlama krizine girmeye başladım''
Çekimler sırasında bu duyguyu gerçekten yaşadığımı hissettim. Bu bende aşağılanmış hissini uyandırdı. Hiçbir şey yokken ağlama krizlerine girmeye başladım.
''Rüyalarıma girdi''
Çekimler bittikten sonra rüyalarıma girdi, gece uykusuzlukları baş gösterdi. Kendi kendimi tedavi etmenin yolunu buldum, bunun benim işim olduğunu sadece senaryo olduğunu kendime telkin yoluyla işledim ve kurtuldum."