Oyuncu Kristen Stewart senarist Dylan Meyer ile öpüşürken yakalandı
Yaşadığı sansasyonel ilişkilerle adından sık.a söz ettiren dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart, New York'ta bir binanın merdivenlerinde beraber oturduğu senaryo yazarı Dylan Meyer ile öpüşürken kameraya yakalandı.
Bir süre önce ayrıldığı Victoria Secret mankeni Stella Maxwell ile barışan Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, New York'ta bir binanın merdivenlerinde beraber oturduğu senaryo yazarı Dylan Meyer ile samimi bir şekilde görüntülendi.
Öpüşürken yakalandı
Dylan Meyer ile samimi bir şekilde sohbet ettikleri sırada elini Dylan'nın bacaklarında gezdiren oyuncu, daha sonra da kendine doğru çekip öpmeye başladı.
Dedikodular ortaya çıktı
Bir ay önce İtalya'da kız arkadaşı ile bir yatta öpüşürken görüntülenen Stewart'in Meyer'i bu şekilde uzun süre öpmesi sevgilisi Stella Maxwell ile ayrıldığı dedikodularının ortaya çıkmasına sebep oldu.
Kısa süreli şaşkınlık yaşadı
Miss 2059 dizinin yazarı olan Dylan, Stewart'in kendisini ani bir şekilde öpmesi karşısında kısa bir şaşkınlık yaşamasına rağmen elini Stewart'in omuzlarına attı.