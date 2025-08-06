Oyuncu Kelley Mack 33 yaşında yaşamını yitirdi! Kelley Mack kimdir, kaç yaşında, neden öldü?
The Walking Dead dizisiyle tanınan oyuncu Kelley Mack, 33 yaşında hayatını kaybetti. Gliom türü beyin kanseriyle uzun süredir mücadele eden Mack, ABD'nin Ohio eyaletindeki memleketi Cincinnati'de yaşamını yitirdi. Mack, sosyal medya paylaşımında geçmeyen bel ağrısını önce fıtık sandığını, ancak zamanla şikayetlerin arttığını ifade etmişti.
Kıyamet sonrası zombi temalı dizi The Walking Dead ile tanınan oyuncu Kelley Mack, 33 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Kelley Klebenow olan oyuncunun, merkezi sinir sistemi gliomu nedeniyle uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu, ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Cincinnati kentindeki memleketinde 3 Ağustos Cumartesi günü "huzur içinde" vefat ettiği açıklandı. Gliom, beyin veya omuriliği etkileyen bir tümör türü olarak biliniyor.
AİLESİ AÇIKLADI
Sosyal paylaşım platformu CaringBridge'de ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Kelley'mizin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Parlak, tutkulu bir ışık sonsuzluğa karıştı. Günün birinde hepimizin gitmek zorunda olduğu yere o bizden önce gitti" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Mack'in Instagram hesabında,paylaşılan bir fotoğrafın yanında oyuncunun vefat ettiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.
ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU
Kelley Mack'in ölümü, hayranları, meslektaşları ve yakınları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Oyuncu arkadaşları onu "yetenekli" ve "nazik ruhlu" biri olarak andı. Dizide Mack'le birlikte rol alan Alanna Masterson, "Ne harika bir insandı. Final bölümümüzde onunla yan yana savaşmaktan gurur duyuyorum" diyerek duygularını ifade etti.
CaringBridge'de yayımlanan bilgiye göre, Mack'in kariyerinde 35 oyunculuk ve 5 yapımcılık kredisi bulunuyordu. En çok The Walking Dead dizisinin 9. sezonundaki Addy karakteriyle tanındı. Ayrıca Chicago Med dizisinin 8. sezonunda Penelope Jacobs karakterini ve FOX'un 9-1-1 dizisinde çeşitli rolleri canlandırdı.