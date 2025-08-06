Oyuncu Kelley Mack 33 yaşında yaşamını yitirdi! Kelley Mack kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

AİLESİ AÇIKLADI

Sosyal paylaşım platformu CaringBridge'de ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Kelley'mizin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Parlak, tutkulu bir ışık sonsuzluğa karıştı. Günün birinde hepimizin gitmek zorunda olduğu yere o bizden önce gitti" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Mack'in Instagram hesabında,paylaşılan bir fotoğrafın yanında oyuncunun vefat ettiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.