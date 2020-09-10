Oyuncu Halil Kumova, Sermiyan Midyat'ın 'Zalo' filminin setinde öldü! Sebep korona mı
Türk sinemasının emaktar oyuncusu Halil Kumova, Sermiyan Mityat'ın 'Zalo' filminin setinde rahatsızlandı, kaldırıldığı hastanede öldü. "Zatürreye bağlı solunum yetmezliği" nedeniyle öldüğü belirtilen oyuncuya koronavirüs testi yapıldı.
Türk sinemasının emektar oyuncularından Halil Kumova, Malatya’da çekimleri devam eden ‘Zalo’ isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani vefatı filmin başrol oyuncusu Sermiyan Mityat başta olmak üzere set çalışanlarını yasa boğdu. Halil Kumova, Payitaht Abdülhamit, Karagül, Not Defteri, Galip Derviş gibi dizilerin yanı sıra Cenaze İşleri, Ayla, GDO Karakedi gibi filmlerde de rol almıştı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri devam eden ‘Zalo’ adlı sinema filminde rol alan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, setteyken aniden rahatsızlandı. Set görevlileri tarafından hemen Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova’nın kalbi durunca hemen müdahale edildi.
Koronadan mı öldü?
Kalbi tekrar çalıştırılan usta oyuncu yoğun bakıma alındı ancak burada da tekrar kalbi durunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova’dan, Covid-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi.
Birçok filmde rol aldı
23 Mart 1956’da Bursa’da doğan Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul’a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynayan Kumova, şimdiye kadar 100’e yakın film ve dizide rol aldı.