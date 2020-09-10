Oyuncu Halil Kumova, Sermiyan Midyat'ın 'Zalo' filminin setinde öldü! Sebep korona mı

Koronadan mı öldü?

Kalbi tekrar çalıştırılan usta oyuncu yoğun bakıma alındı ancak burada da tekrar kalbi durunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova’dan, Covid-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi.