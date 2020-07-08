Oyuncu Feyza Civelek'in polisin elini ısırdığı için açılan davada karar verildi

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten katılan İ.K.’nın avukatı, “Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Tutuksuz sanık Feyza Civelek’i ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘görevini yaptırmamak için direnme’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 6 ay 7 gün hapis cezası ile 9 bin 80 lira para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.