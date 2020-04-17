Oyuncu Ferit Aktuğ ve Bahar Özdoğan boşanma kararı aldı! 9 yıllık evlilik bitti
Ünlü oyuncu Ferit Akdoğan, 2011 senesinde dünyaevine girdiği Bahar Özdoğan ile ayrılık kararı aldılar. Özel hayatlarında mutsuz günler yaşan çift boşanmaya karar verdi.
Star TV ekranlarında Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle bir anda yıldızı parlayan oyuncu Ferit Aktuğ ve eşi Bahar Özdoğan çiftinden üzen haber geldi. 2011 yılında hayatlarını birleştiren çift, yaşadığı sıkıntılardan dolayı ayrılık kararı alarak, boşanmaya karar verdiler.
Aktuğ, eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan’la nikâh masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. 3 ay önceden evlerini ayırdıkları öğrenilen çift, anlaşarak boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Fakat dava, korona salgını nedeniyle adli tatile takılmış. Bahar Hanım davanın sonuçlanmasını beklemeden sosyal medyada eski soyadını kullanmaya başladı.
Oyuncu Ferit Aktuğ, 2017'de yayımlanan Ufak Tefek Cinayetler'de Taylan karakterine hayat verdi. Dizide Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Mert Fırat, gibi isimlerle beraber rol aldı.
Ferit Aktuğ Kimdir?
1978 yılında Adana’da dünyaya gelen Ferit Aktuğ, ilkokul ve ortaöğretimin ardından üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır.