Oyuncu Ferit Aktuğ ve Bahar Özdoğan boşanma kararı aldı! 9 yıllık evlilik bitti

Aktuğ, eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan’la nikâh masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. 3 ay önceden evlerini ayırdıkları öğrenilen çift, anlaşarak boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Fakat dava, korona salgını nedeniyle adli tatile takılmış. Bahar Hanım davanın sonuçlanmasını beklemeden sosyal medyada eski soyadını kullanmaya başladı.