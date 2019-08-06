Oyuncu Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı!

İnternet Haber
İnternet Haber
Oyuncu Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı!

Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu ile paylaştığı görüntü sosyal medyaya damgasını vurdu. Dermancıoğlu'nun kızı ile abla-kardeş görüntüsü yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı! - Sayfa 1

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki "Mukaddes" rolüyle adını Türkiye'ye duyuran başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nın kızı Refia Dermancıoğlu sosyal medyayı salladı. Abla-kardeş gibi görünen anne ve kızının fotoğraflarına Hülya Avşar'ın da arasında bulunduğu takipçileri tarafından yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

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Oyuncu Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı! - Sayfa 2

Muhteşem Yüzyıl ve Doksanlar ve son olarak Kırgın Çiçekler'de Zehra karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun kızını görenler oldukça şaşırdı. 

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Oyuncu Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı! - Sayfa 3

Gözlerden uzak büyüyen Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki kızı Refia Dermancıoğlu, son görüntüsünün yanı sıra annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekti. Dermancıoğlu, kızının babasından oyunculuk kariyerini yapmasını istemediği için boşanmıştı. 

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Oyuncu Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı! - Sayfa 4

Kızıyla fotoğrafını paylaşan takipçileri, "Çok tatlı kızınız","Maşallah ne güzel kızınız","Her kız evlat gibi çok güzal, hep güzel günlerini görelim","Çok tatlısınız" gibi yorumlar yapıldı. 

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