Oyuncu Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı!

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki "Mukaddes" rolüyle adını Türkiye'ye duyuran başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nın kızı Refia Dermancıoğlu sosyal medyayı salladı. Abla-kardeş gibi görünen anne ve kızının fotoğraflarına Hülya Avşar'ın da arasında bulunduğu takipçileri tarafından yüzlerce beğeni ve yorum aldı.