Oyuncu Emre Karayel'in büyük mutluluğu! 2. Bebeğinin cinsiyeti belli oldu...

Oyuncu Emre Karayel, Kasım 2020'de sekiz yıllık birlikteliğin ardından iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift, bu evlilikten iki yıl sonra ilk çocukları Can'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Karayel ailesinden şimdi ise ikinci bebek müjdesi geldi.