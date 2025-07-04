Oyuncu Emre Karayel'in büyük mutluluğu! 2. Bebeğinin cinsiyeti belli oldu...
Sekiz yıllık birlikteliğini Kasım 2020'de evlilikle taçlandıran Emre Karayel ve Gizem Karayel, ilk çocukları Can'ı kucağına almıştı. Çift yeniden bebek bekliyor ve 2. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. İşte, Emre Karayel'in bebeğinin cinsiyeti...
Emre Karayel ve Gizem Karayel, ilk çocukları Can'ı iki yıl sonra kucaklarına almıştı. Ünlü çift şimdi ise ikinci bebeklerini bekliyor.
Oyuncu Emre Karayel, Kasım 2020'de sekiz yıllık birlikteliğin ardından iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift, bu evlilikten iki yıl sonra ilk çocukları Can'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Karayel ailesinden şimdi ise ikinci bebek müjdesi geldi.
İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ GELDİ
Programda konuşan çift, 4 yaşındaki oğulları Can'ın bir kardeşi olacağını açıkladı. Üstelik bebeğin cinsiyeti de belli oldu. Emre ve Gizem Karayel çifti, ikinci kez erkek çocuk sahibi olacaklarını duyurdu.
PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYORDU
Sosyal medya paylaşımlarında oğulları Can'a duydukları sevgiyi her fırsatta gösteren çiftin ailelerine yeni bir üye daha katılacak. Geçtiğimiz günlerde Gözde Gündüzlü'nün YouTube kanalında yayınlanan "Palavra" adlı programa konuk olan Emre ve Gizem Karayel, heyecan verici gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.
CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Emre Karayel ve eşi bebeğin cinsiyetini açıkladı. Cinsiyeti belli olan bebek, ailenin ikinci erkek çocuğu olacak.