Oyuncu Ece Sükan stil ikonu kalmadı deyip seksi pozlar verdi
Ünlü oyuncu ve model stil danışmanı Ece Sükan, Studio 11 için objektif karşısında verdiği pozlarla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Ece Sükan bir röportaj için objektif karşısına geçti. Bibirinden seksi pozlar veren Sükan, fotoğraflardan ikisini Instagram hesabından yayımladı. Sükan'ın bu paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi.
Sükan bu karelere eşlik eden röportajında da şunları söyledi, "Dijital devrimle birlikte birçok kavramın içi boşaldı. Örneğin stil ikonu statüsü kalmadı. Çünkü herkes bir anda kendini ikon ilan etmeye başladı." ifadelerini kullandı.
"Aşkım üşüyorum, beni ısıtır mısın?"
Show Tv'de yayınlanan Gülperi dizisinde Şeyma karakterine hayat veren Ece Sükan, Bebek'teki bir mekanda görüntülenmişti. Sevgilisi Uğur Güven ve bir erkek arkadaşıyla yemek yiyen Sükan, gecenin ilerleyen saatlerinde hava soğuyunca Güven'den yardım istemişti. Yakınındaki tüplü sobanın getirilmesini isteyen Sükan, "Aşkım, üşüyorum. Beni ısıtır mısın?" demişti. Güven, mekan görevlilerini çağırıp tüplü sobayı masalarının başına getirmişti.
Karius teklifte bulunmuştu
Ece Sükan, Beşiktaş'a geldiği günden beri oynadığı futbolla değil de çapkınlıklarıyla sürekli gündemde olan kaleci Loris Karius'un hedefi olmuştu. Devreye yanındaki menajerini sokan Alman kaleci, Ece Sükan hakkında detaylı bilgiler aldmıştı. Ece Sükan'ın stil danışmanı olduğunu öğrenen Loris Karius, menajeri aracılığıyla Ece Sükan'a "Stilim konusunda bana yardımcı olabilir misin?" diyerek teklifte bulunmuştu.