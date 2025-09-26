Oyuncu Derya Pınar Ak dans performansı ile büyüledi!
Oyuncu Derya Pınar Ak, yeni filmi "Sultana" için direk dansı eğitimlerine başladı. Belaruslu bir dansçıyı canlandıracağı "Anna" karakterine yoğun şekilde hazırlanan oyuncu, antrenmanlarını aksatmıyor. Sosyal medyada paylaştığı prova görüntüleriyle de rolüne olan disiplinini hayranlarıyla buluşturuyor.
"Sıfır Kilometre" filmindeki performansıyla dikkat çeken ve "Prens" dizisinde rolüyle adından söz ettiren Derya Pınar Ak, yeni sinema projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, takipçileriyle yeni rolünün hazırlık sürecini de paylaşıyor.
"ANNA" KARAKTERİ İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
Ak, yakında çekimlerine başlanacak "Sultana" filminde Belaruslu bir direk dansçısı olan Anna karakterine hayat verecek. Rolün gerektirdiği fiziksel kondisyon için antrenmanlarını aksatmayan oyuncu, haftalardır direk dansı eğitimleri alıyor. Sosyal medya hesabından da prova görüntülerini yayınlayan Ak, takipçilerini bu sürece ortak ediyor.
YEDİ KADININ GÜÇ HİKÂYESİ
"Sultana" filmi, sahnede ve hayatta kendi gücünü keşfeden yedi farklı direk dansçısının hikâyesini konu alacak. Her bir karakterin kendine özgü yolculuğu ve direnişi, beyaz perdeye taşınacak. Filmde Derya Pınar Ak da bu güçlü kadınların hikâyelerinden birini canlandırarak sinema kariyerinde yeni bir adım atacak.
ÇEKİMLERE HAZIRLIK DEVAM EDİYOR
Projenin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor. Oyuncu, rolüne hazırlanırken hem dans hem de fiziksel çalışmalarını disiplinle sürdürürken, bu süreci anbean sosyal medyada takipçileriyle buluşturuyor.
DERYA PINAR AK KİMDİR?
Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Ak’ın yükseköğrenimi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Lise mezunu olduğu bilinen oyuncu, 1.62 boyunda ve 46 kilodadır. Derya Pınar Ak, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik’in yönettiği “Cadı Üçlemesi 13+” adlı kısa filmle adım attı. Icon Talent ajansına bağlı olarak çalışan Ak, tiyatroya olan ilgisiyle de ön plana çıkmaktadır. Ak, oyunculuğun yanı sıra seyahat etme ve doğayı keşfetme özellikleriyle de tanınmaktadır. 7 Ağustos 2003 doğumlu olan Derya Pınar Ak, 2025 yılı itibariyle 22 yaşındadır.