Oyuncu Derya Pınar Ak dans performansı ile büyüledi!

ÇEKİMLERE HAZIRLIK DEVAM EDİYOR

Projenin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor. Oyuncu, rolüne hazırlanırken hem dans hem de fiziksel çalışmalarını disiplinle sürdürürken, bu süreci anbean sosyal medyada takipçileriyle buluşturuyor.

DERYA PINAR AK KİMDİR?

Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Ak’ın yükseköğrenimi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Lise mezunu olduğu bilinen oyuncu, 1.62 boyunda ve 46 kilodadır. Derya Pınar Ak, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik’in yönettiği “Cadı Üçlemesi 13+” adlı kısa filmle adım attı. Icon Talent ajansına bağlı olarak çalışan Ak, tiyatroya olan ilgisiyle de ön plana çıkmaktadır. Ak, oyunculuğun yanı sıra seyahat etme ve doğayı keşfetme özellikleriyle de tanınmaktadır. 7 Ağustos 2003 doğumlu olan Derya Pınar Ak, 2025 yılı itibariyle 22 yaşındadır.