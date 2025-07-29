Oyuncu Cemre Baysel yıllardır mücadele ediyordu! Bakın hastalığı neymiş...

Son olarak sosyal medya hesabından bir hastane fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Baysel, göğsünde 8 yıldır büyümeye devam eden bir kitleyi İstanbul Altunizade'de özel bir hastanede aldırdığını duyurdu. Yapılan tetkikler sonucunda kitlenin iyi huylu olduğunun anlaşılması ise hem oyuncuya hem de sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.