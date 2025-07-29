BIST 10.542
DOLAR 40,57
EURO 47,05
ALTIN 4.325,10

Oyuncu Cemre Baysel yıllardır mücadele ediyordu! Bakın hastalığı neymiş...

|
Oyuncu Cemre Baysel yıllardır mücadele ediyordu! Bakın hastalığı neymiş...

Güzel oyuncu Cemre Baysel yıllardır sessiz sedasız o hastalıkla mücadele ediyordu. Güzel oyuncu göğüsünde bulunan kitlenin büyümesi üzerine ameliyat oldu. Ameliyat sonrası paylaşımına yorum yağdı.

Oyuncu Cemre Baysel yıllardır mücadele ediyordu! Bakın hastalığı neymiş... - Resim: 1

Oyuncu Cemre Baysel, yaklaşık 8 yıldır göğsünde bulunan ve zamanla büyüyen bir kitleyi aldırmak amacıyla Altunizade'deki özel bir hastanede operasyon geçirdi. 

15
Oyuncu Cemre Baysel yıllardır mücadele ediyordu! Bakın hastalığı neymiş... - Resim: 2

KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI

Yapılan tetkiklerin ardından bu kitlenin iyi huylu olduğu tespit edildi. Bu gelişme hem oyuncuya hem de sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.

25
Oyuncu Cemre Baysel yıllardır mücadele ediyordu! Bakın hastalığı neymiş... - Resim: 3

'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..', 'Baht Oyunu' ve 'Sakla' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Cemre Baysel, geçirdiği operasyon sonrası hastane yatağından yaptığı paylaşımla hayranlarını hem şaşırttı hem de endişelendirdi.

35
Oyuncu Cemre Baysel yıllardır mücadele ediyordu! Bakın hastalığı neymiş... - Resim: 4

Son olarak sosyal medya hesabından bir hastane fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Baysel, göğsünde 8 yıldır büyümeye devam eden bir kitleyi İstanbul Altunizade'de özel bir hastanede aldırdığını duyurdu. Yapılan tetkikler sonucunda kitlenin iyi huylu olduğunun anlaşılması ise hem oyuncuya hem de sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.

45