Oyuncu Cemre Baysel yıllardır mücadele ediyordu! Bakın hastalığı neymiş...
Güzel oyuncu Cemre Baysel yıllardır sessiz sedasız o hastalıkla mücadele ediyordu. Güzel oyuncu göğüsünde bulunan kitlenin büyümesi üzerine ameliyat oldu. Ameliyat sonrası paylaşımına yorum yağdı.
Oyuncu Cemre Baysel, yaklaşık 8 yıldır göğsünde bulunan ve zamanla büyüyen bir kitleyi aldırmak amacıyla Altunizade'deki özel bir hastanede operasyon geçirdi.
KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI
Yapılan tetkiklerin ardından bu kitlenin iyi huylu olduğu tespit edildi. Bu gelişme hem oyuncuya hem de sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.
'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..', 'Baht Oyunu' ve 'Sakla' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Cemre Baysel, geçirdiği operasyon sonrası hastane yatağından yaptığı paylaşımla hayranlarını hem şaşırttı hem de endişelendirdi.
Son olarak sosyal medya hesabından bir hastane fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Baysel, göğsünde 8 yıldır büyümeye devam eden bir kitleyi İstanbul Altunizade'de özel bir hastanede aldırdığını duyurdu. Yapılan tetkikler sonucunda kitlenin iyi huylu olduğunun anlaşılması ise hem oyuncuya hem de sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.