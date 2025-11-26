Oyuncu Cem Uçan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında öyle şeyler söyledi ki yer yerinden oynadı
Ünlü oyuncu Cem Uçan, misafir olarak katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iligili öyle şeyler söyledi ki, sosyal medya adeta çalkalandı. Erdoğan hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getiren ünlü oyuncu Uçan, kısa zaman içinde sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun Recep Tayyip Erdoğan için söylediği olay olan sözleri..
Ünlü oyuncu Cem Uçan, yer aldığı projelerde sergilediği oyunculuk performanslarıyla adından söz ettiriyor. Uçan bu sefer, misafir olarak katıldığı bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi ve sözleriyle çok dikkat çekti. Erdoğan'la birçok kez bir araya geldiğini söyleyen Uçan bakın hangi sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.
"MÜTHİŞ BİR İNSAN, İNANILMAZ BİR ADAM"
Gazeteci Türker İnan'ın YouTube kanalına konuk olan Cem Uçan'a, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aran nasıl, bir yerde denk geldiniz mi?" sorusu yöneltildi.
Uçan, bu soruya "Çoğu kez denk geldik. Sever de beni sağ olsun. Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam" sözleriyle yanıt verdi.
"MUHALİF ARKADAŞLARA DİYORUM Kİ..."
Payitaht, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar Osmanlı gibi dizilerde rol alan Cem Uçan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili izlenimlerini anlatırken, özellikle muhalif çevrelerden arkadaşlarına sık sık aynı şeyi söylediğini belirterek: