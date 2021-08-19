Oyuncu Celil Nalçakan'dan Afgan mülteci çıkışı: Ananı, bacını... Hadi lan oradan!

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan’ın mültecilerle ilgili tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada toplumsal olaylara sıklıkla verdiği tepkilerle dikkat çeken Nalçakan, son günlerin en tartışmalı konusu haline gelen Afgan mültecilerle ilgili bir paylaşım yaparak sert bir mesaj verdi. Afgan mültecilerin özellikle Van sınırından yoğun şekilde geçiş yaptığı görüntülerde aralarında hiç kadın ve çocuk olmaması, çoğunlukla genç erkeklerin mülteci olarak ülkemize sığındığı yorumları sosyal medyada en çok altı çizilen konulardan... Nalçakan da son paylaşımında mültecilerin 'genç erkek yoğunluklu olmasına odaklanarak çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.